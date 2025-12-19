تشدید بارشها در خراسان جنوبی
کارشناس هواشناسی از تشدید بارشها در استان و وقوع رواناب و آبگرفتگی معابر ، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانه ها براثر بارندگیها خبرداد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، کارشناس هواشناسی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته حسین آباد نهبندان با ۱۹ میلیمتر رکورددار بارشهای استان بود و پس از آن نهبندان ۱۳ میلیمتر، بندان و طبسین ۱۱، دهسلم نهبندان، قدمگاه نهبندان و باقران ۱۰ میلیمتر باران ثبت شده همچنین در شهرستان اسدیه ۸ میلیمتر، بیرجند، سربیشه و بشرویه ۵ میلیمتر، سرایان، قائن و طبس ۴، عشق آباد و حاجی آباد ۳ و خوسف و فردوس ۲ میلیمتر باران گزارش شده است.
لطفی افزود: با توجه به الگوی نقشهها خروجی مدلهای پیش یابی تا یکشنبه هفته پیش رو به تناوب افزایش ابر در برخی نقاط وزش باد شدید موقت در استان و بارش باران و برف قابل پیش بینی است.
وی با بیان اینکه با توحه به شدت بارشها تا صبح فردا، وقوع رواناب، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانههای فصلی همراه با بروز خسارت پیش بینی میشود، گفت: تشکیل مه، کولاک برف بویژه در گردنهها و جادههای زمستانی سبب اختلال در تردد خواهد شد ضمن اینکه امروز بارش تگرگ در نقاط مستعد دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی با بیان اینکه از فردا ضمن تضعیف سامانه بارشی عمده بارشها به صورت برف پیش بینی میشود، افزود: دما نیز تا روز یکشنبه به طور محسوسی کاهش یافته و سبب تشدید سرما و وقوع یخبندان خواهد شد.
وی گفت: دراین مدت چشم پوشی از سفرهای غیر ضرور، احتیاط در تردد، رعایت سرعت مطمئنه و درصورت الزام به سفر همراه داشتن تجهیزات سفرهای زمستانه پیش بینی برق اضطراری برای سالنهای پرورشی، گلخانهها و مرغداریها و دامداریها توصیه اکید میشود ضمن اینکه همچنان از چرای دام، قرار گرفتن و اسکان در حاشیه رودخانهها و مسیلها جدا باید خودداری شود.