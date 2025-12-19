تشدید بارشها در خراسان جنوبی

کارشناس هواشناسی از تشدید بارشها در استان و وقوع رواناب و آبگرفتگی معابر ، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانه ها براثر بارندگیها خبرداد