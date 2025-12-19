پخش زنده
فدراسیون بینالمللی بسکتبال (FIBA) برندگان نهمین دوره مسابقه جهانی عکاسی خود با عنوان FIBA Photo Contest ۲۰۲۵ را معرفی کرد که بر اساس آن عکاس ایرانی، موفق به کسب مقام دوم این رقابت معتبر جهانی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقه جهانی عکاسی فیبا که از ۲۱ سپتامبر تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۳۰ شهریور تا ۳۰ آبان) برگزار شد، با موضوع Dream Team از عکاسان حرفهای و آماتور سراسر جهان دعوت کرد تا نگاه خود را به مفهوم «بسکتبال فراتر از یک بازی» به تصویر بکشند؛ زبانی جهانی که مرزهای جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی را در هم میشکند و انسانها را به یکدیگر پیوند میدهد. در این دوره، نزدیک به هزار عکس از حدود ۱۰۰ کشور به دبیرخانه مسابقه ارسال شد.
هیأت داوران فیبا، متشکل از عکاسان طراز اول جهان، بازیکنان حرفهای و چهرههای شاخص بسکتبال، پس از بررسی دقیق آثار، سه عکس برتر را انتخاب کردند که عکس زهرا عباسی، عکاس ایرانی فیبا و همکار فدراسیون بسکتبال ایران، جایگاه دوم این رقابت جهانی را به خود اختصاص داد.
زهرا عباسی، عکاس حرفهای با بیش از ۱۰ سال سابقه در عکاسی ورزشی، پیش از این نیز همکاریهای متعددی با فیبا و فدراسیون بسکتبال ایران داشته و بهواسطه تخصص خود در عکاسی بسکتبال شناخته میشود.
در توضیح عکس منتخب عباسی آمده است:
«در میان موجی از دستان برافراشته و فریادهای پرشور، این عکس قهرمانی را نشان میدهد که بر روی شانهها بالا رفته و به تجسم واقعی یک دریم تیم تبدیل شده است. این لحظه فراتر از جشن یک پیروزی است؛ انفجاری از همدلی، باور و اشتیاق که مرز میان بازیکن و هوادار را از میان برمیدارد. در این قاب، بسکتبال دیگر صرفاً یک بازی نیست، بلکه به ضربان مشترک قلب یک شهر کامل بدل میشود.»
کسب این عنوان ارزشمند، موفقیتی دیگر برای عکاسی ورزشی ایران در سطح بینالمللی و نشانهای از حضور مؤثر و حرفهای عکاسان ایرانی در رویدادهای جهانی بسکتبال به شمار میرود.