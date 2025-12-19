پخش زنده
نمایشگاه تولیدات و توانمندیهای بانوان و کسب و کارهای خرد در شهرستان مراغه گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این نمایشگاه، تولیدات و صنایع دستی بانوان سرپرست خانواده و کار آفرین مراغه و شهرستانهای همجوار در ۴۵ غرفه عرضه شده است.
صنایع دستی، بافتنیها، عرقیات گیاهی، عروسک، رنگ آمیزی سفال، تولید گل، کیف و چرم در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.
به نمایش گذاشتن تواناییهای زنان در کارآفرینی، ایجاد اشتغال و درآمد در قالب مشاغل خانگی از اهدف برگزاری این نمایشگاه است.
این نمایشگاه فرصتی فراهم کرده است تا بانوان تولیدات و دست ساختههای خود را معرفی کنند و به فروش برسانند.
نمایشگاه توانمندیهای بانوان تا ۳۰ آذر صبح و عصر در سالن خواجه نصیرالدین طوسی آسایشگاه سالمندان مراغه برای بازدید علاقه مندان دایر است.