موسی جسور اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب با همکاری پاسگاه محیطبانی شهید منوچهر شجاعیان، در جریان رصد و پایش مستمر تالاب نوروزلو، موفق به شناسایی و دستگیری یک گروه صیاد غیرمجاز شدند.

وی افزود: در این عملیات، آلات و ادوات غیرمجاز صید و شکار کشف و توقیف و حدود ۱۰ کیلوگرم ماهی صیدشده نیز از متخلفان ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب با تأکید بر ممنوعیت صید و شکار بدون مجوز قانونی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۵ قانون شکار و صید، هرگونه شکار جانوران وحشی اعم از پستانداران، پرندگان و آبزیان بدون دریافت پروانه معتبر جرم محسوب شده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

جسور ادامه داد: ماهی‌های کشف‌شده با هماهنگی مقام قضایی تحویل امور خیریه باغ گل‌ها شد. وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ به یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.