اختتامیه «محفل طنز ادبی» با حضور جمعی از شاعران برجسته کشور، یکشنبه ۳۰ آذر به میزبانی دانشگاه قم برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،محفل طنز ادبی برنامه با همکاری کانون‌های فرهنگی و هنری دانشگاه قم، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و حوزه هنری قم تدارک دیده شده است.

در این محفل ادبی، ناصر فیض، مهدی استاداحمد، شهاب جدی، سعید بیابانکی و عباس احمدی به شعرخوانی و اجرای طنز ادبی می‌پردازند.

این مراسم هم‌زمان با تجلیل از برگزیدگان نخستین جشنواره محفل طنز استانی دانشجویی برگزار خواهد شد.

اختتامیه محفل طنز ادبی، یکشنبه ۳۰ آذرماه، ساعت ۱۹ در دانشگاه قم، تالار شیخ مفید (ره) برگزار می‌شود.

حضور برای عموم آزاد است و به دلیل محدودیت ظرفیت، ثبت‌نام از طریق لینک‌های اعلام‌شده (QR Code) الزامی است.