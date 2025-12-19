پخش زنده
امروز: -
براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای صبح امروز شش شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز جمعه بیستوهشتم آذر_ منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ در شهرهای خرمشهر ۱۵۳ و ملاثانی ۱۵۲ میکرو گرم بر متر مکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم است.
شاخص آلودگی هوا در شهرهای آبادان ۱۳۳، شوشتر ۱۰۸، کارون ۱۱۹ و هفتکل ۱۳۶ بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.
در مقابل این شاخص در شهرهای آغاجری، اهواز، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، لالی، ماهشهر، مسجدسلیمان و هویزه قابل قبول ارزیابی شده است.
هوا در شهرهای اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغملک، بهبهان، دهدز، دزفول، شوش و هندیجان پاک گزارش شده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میمشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است