به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان همت بلوچی فرماندار شهرستان عنبرآباد گفت: در پی بارش‌های شدید باران و طغیان رودخانه‌های فصلی به‌منظور حفظ ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی کلیه راه‌های ارتباطی ۲۵ روستا و مناطق زیر تا اطلاع ثانوی مسدود می‌باشد

جاده‌های ارتباطی روستاهای:

مهتابی زیارت، سلمان‌آباد، چهل‌منی، فرخ‌آباد، مهتابی سنجری، بهار کهور، توکل‌آباد، یوسف‌آباد، نرگسان، لجاراب، حاجی‌آباد بنگلو، سنته، تنگشاه، اسفند، سرجنگل عشایر، غیک، رودفرق، مردار، امجز، دسک، سرطاقین، دررود، پشت‌کوه، درین، گوشکین

و همچنین مناطق عشایری و کوهستانی شهرستان عنبرآباد تا اطلاع ثانوی غیرقابل تردد است.

وی گفت:از همشهریان عزیز تقاضا می‌شود از تردد غیرضروری در این مسیر‌ها جداً خودداری نمایند.

بلوچی گفت: با فروکش کردن شرایط جوی و ایمن‌سازی مسیر‌ها اطلاع‌رسانی لازم در خصوص بازگشایی راه‌ها انجام خواهد شد.