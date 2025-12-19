پخش زنده
فرماندار شهرستان عنبرآباد گفت: در پی طغیان رودخانههای فصلی بهمنظور حفظ ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی کلیه راههای ارتباطی ۲۵ روستا تا اطلاع ثانوی مسدود میباشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان همت بلوچی فرماندار شهرستان عنبرآباد گفت: در پی بارشهای شدید باران و طغیان رودخانههای فصلی بهمنظور حفظ ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی کلیه راههای ارتباطی ۲۵ روستا و مناطق زیر تا اطلاع ثانوی مسدود میباشد
جادههای ارتباطی روستاهای:
مهتابی زیارت، سلمانآباد، چهلمنی، فرخآباد، مهتابی سنجری، بهار کهور، توکلآباد، یوسفآباد، نرگسان، لجاراب، حاجیآباد بنگلو، سنته، تنگشاه، اسفند، سرجنگل عشایر، غیک، رودفرق، مردار، امجز، دسک، سرطاقین، دررود، پشتکوه، درین، گوشکین
و همچنین مناطق عشایری و کوهستانی شهرستان عنبرآباد تا اطلاع ثانوی غیرقابل تردد است.
وی گفت:از همشهریان عزیز تقاضا میشود از تردد غیرضروری در این مسیرها جداً خودداری نمایند.
بلوچی گفت: با فروکش کردن شرایط جوی و ایمنسازی مسیرها اطلاعرسانی لازم در خصوص بازگشایی راهها انجام خواهد شد.