معاون سیاسی وزیر کشورگفت: شوراها مهمترین بستر مشارکت مستقیم مردم در زندگی اجتماعی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محمدرضا زینیوند امروز در اجلاسیه سراسری مدیران کل مراکز استانها با محوریت انتخابات و نقش رسانه در مشهد با تأکید بر اهمیت هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: نهاد شوراها نزدیکترین شکل مردمسالاری به زندگی روزمره مردم است و تصمیمات آنها بهصورت مستقیم بر کیفیت زندگی، نشاط اجتماعی و مدیریت شهری اثرگذار است.
وی ، با اشاره به تغییرات نگرشی و نسلی در جامعه افزود: نمیتوان با ساختارها و شگردهای گذشته پاسخگوی شرایط امروز بود و لازم است در فرایندهای مدیریتی، بهویژه در حوزه رسانه، آسیبشناسی دقیق و مبتنی بر شناخت واقعی جامعه انجام شود.
معاون سیاسی وزیر کشور رسانه را از مؤثرترین ارکان کشور دانست و اظهار کرد: تصمیمگیری و تصمیمسازی در حوزه رسانه باید منسجم و مبتنی بر نیازها و واقعیتهای اجتماعی باشد. همکاری و پیوند میان وزارت کشور و صدا و سیما در حوزه انتخابات، همکاری قابل توجه و اثرگذاری است.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به برخی تخلفات محدود در حوزه شوراها تصریح کرد: با وجود گستردگی نهاد شوراها در سراسر کشور، حجم تخلفات در مقایسه با تعداد بالای شوراها محدود و اندک است، اما همین موارد معدود از سوی دشمنان با بزرگنمایی و بازنمایی هدفمند همراه میشود تا اصل نهاد شورا و کارکرد مردمسالار آن زیر سؤال برود.
زینیوند افزود: نباید اجازه داد موارد استثنایی، تصویر کلی نهاد شوراها را مخدوش کند و ضروری است عملکرد این نهاد با نگاه منصفانه و واقعبینانه برای افکار عمومی تبیین شود.
وی با اشاره به تحولات منطقهای گفت: جمهوری اسلامی ایران در معرض تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت که اگرچه خساراتی به همراه داشت، اما کشور با اقتدار و سربلندی از این مرحله عبور کرد. مردمی بودن انقلاب اسلامی و جایگاه نهاد انتخابات، همواره طمعورزی دشمنان را بهدنبال داشته است.
معاون سیاسی وزیر کشور مردمسالاری و مشارکت عمومی را از ارکان اساسی نظام دانست و بیان کرد: مشارکت مستقیم مردم در کف جامعه، در نهاد شوراها متبلور میشود و تصمیمات شوراها تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارد.
وی با تأکید بر وظایف ستاد انتخابات و رسانه ملی خاطرنشان کرد: مجریان انتخابات و رسانهها باید با رعایت کامل بیطرفی عمل کنند. عدالت رسانهای و عدالت اجرایی دارای فصل مشترک هستند و نباید فضای انتخابات هیجانی یا جهتدار شود.
زینیوند در پایان گفت: تبیین نقش شوراها و پیوند آن با زندگی مردم، از مهمترین مأموریتهای رسانهها در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.