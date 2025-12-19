پخش زنده
بیش از ۱۹ میلیارد ریال کمک مردمی در پویش «یلدای مهربانی» استان زنجان جمع آوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت:بیش از ۱۹ میلیارد ریال کمک مردمی در پویش «یلدای مهربانی» استان زنجان جمع آوری شد.
جعفر روشن سرشت از استقبال خیران از پویش «یلدای مهربانی» خبر داد و افزود: همزمان با آغاز این پویش از هفته گذشته، ۱۸۲ مرکز نیکوکاری در سراسر استان زنجان آماده دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم نیکوکار هستند.
وی با اشاره به میزان کمکهای جمعآوریشده در این پویش اظهار کرد: از ابتدای اجرای پویش یلدای مهربانی تاکنون، ۱۹ میلیارد و ۳۴۳ میلیون ریال کمک مردمی در استان زنجان جمعآوری شده است.
وی افزود: از مجموع این کمکها، ۲ میلیارد و ۴۸۴ میلیون ریال بهصورت نقدی و مابقی بهصورت غیرنقدی شامل بستههای معیشتی، میوه، شیرینی و سایر اقلام مورد نیاز خانوادههای تحت حمایت اهدا شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با بیان اینکه همچنان امکان مشارکت خیران در این پویش وجود دارد، گفت: در روزهای مانده تا شب یلدا، خیران و مردم نیکوکار میتوانند کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را از طریق مراکز نیکوکاری و ادارات کمیته امداد در سطح استان به دست خانوادههای نیازمند برسانند.
وی با اشاره به روشهای غیرحضوری مشارکت در این پویش، تصریح کرد: شماره آنی پرداخت برای مشارکت در پویش یلدای مهربانی #۰۲۴*۸۸۷۷* بوده و شماره کارت مجازی کمیته امداد نیز ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۲۰ است.
روشن سرشت تصریح کرد: تلاش کمیته امداد بر این است که تمامی کمکهای نقدی و غیرنقدی خیران پیش از شب یلدا به دست مددجویان و خانوادههای نیازمند برسد تا این قشر نیز گرمای مهربانی یلدا را احساس کنند.