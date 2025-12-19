پخش زنده
کارگروه ایثار، شهادت و مقاومت در رویداد نشان مشهدالرضا (ع)، فرصتی برای تبیین ارزشهای ایثار و مقاومت برای نسل جوان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر مرکز اسناد و مدارک دفاع مقدس اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی گفت: اعطای این نشان به چهرههای شاخص ایثار و مقاومت فراتر از یک قدردانی رسمی است و ارزشهای ایثار و فداکاری را در جامعه زنده نگه میدارد.
جواد قاصد نظامیان گفت: نشان مشهدالرضا (ع) اقدامی فرهنگی و اجتماعی برای آشنایی نسل جوان با مفاهیم ایثار و مسئولیتپذیری است و میتواند الگویی ملموس برای ادامه مسیر خدمت ایجاد کند.
وی معرفی الگوهای حقیقی ایثار و مقاومت را عاملی برای تقویت هویت دینی و انقلابی شهر و افزایش حس تعلق جوانان دانست.
عضو کارگروه ایثار، شهادت و مقاومت توضیح داد: این نشان فرصتی برای انتقال ارزشهای سادهزیستی، ایمان و فداکاری به نسلهای جدید است و یادآور میشود امنیت امروز نتیجه ایثار گذشته است.
به گفته وی تبدیل رویداد نشان مشهدالرضا (ع) به یک برند اجتماعی، انگیزه فعالیتهای جهادی را در جامعه افزایش میدهد و به تکریم خانوادههای شهدا کمک میکند.
نظامیان با اشاره به اهداف کارگروه بیان کرد که شناسایی چهرههای واقعی ایثار در حوزههای مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی از اولویتهاست و معرفی این چهرهها باید از قالبهای سنتی فراتر رود و در قالب مستند، پادکست و محتوای تعاملی به نسل جوان معرفی شود.
وی گفت: ثبت خاطرات و ایجاد آرشیو دیجیتال میتواند ارزشهای ایثار را از یک خاطره تاریخی به یک فرهنگ فعال تبدیل کند.
مدیر مرکز اسناد و مدارک دفاع مقدس اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی همچنین حضور برگزیدگان نشان در مدارس و دانشگاهها را عاملی برای توسعه گفتمان خدمت و انگیزهبخشی به جوانان دانست.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در فرآیند انتخاب، اظهار کرد: ایجاد سامانه آنلاین و برگزاری مسابقات روایتگری موجب افزایش شفافیت و معرفی افراد گمنام، اما اثرگذار میشود.
نظامیان تصریح کرد: برگزیدگان باید ویژگیهایی، چون اخلاص، استمرار در مسیر خدمت و توانایی ارتباط با نسل جوان را داشته باشند.
مدیر مرکز اسناد و مدارک دفاع مقدس اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی افزود: بهرهگیری از ظرفیت برگزیدگان پس از اعطای نشان در سه حوزه فرهنگی، آموزشی و مشورتی اهمیت دارد و نقش آنان در مناسبتها و دورههای آموزشی میتواند فرهنگ ایثار را در جامعه گسترش دهد.
وی تأکید کرد: نشان مشهدالرضا (ع) یک سرمایه فرهنگی و اجتماعی برای زنده نگه داشتن هویت انقلابی مشهد است و باعث میشود ارزشهای ایثارگری هر سال با چهرههای جدید در جامعه جاری بماند.