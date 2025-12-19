پخش زنده
استاندار گیلان گفت: مدارس ابتدایی استان روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده هم به دلیل شیوع بیماریهای حاد تنفسی غیرحضوری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ هادی حق شناس گفت: همه مدارس ابتدایی گیلان شنبه و یکشنبه هفته آینده هم به دلیل شرایط آب هوایی و شیوع بیماریهای حاد تنفسی تعطیل است و آموزش به صورت مجازی در فضای شاد انجام خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه مادران دارای فرزند کمتر از ۱۲ سال در این مدت دور کار خواهند بود، گفت: این تعطیلیها شامل دانشگاهها و مراکز آموزشی نیست.
استاندار گیلان افزود: به دلیل شب یلدا روز دوشنبه ادارات نیز با یک ساعت تأخیر آغاز به کار خواهند کرد.