دویست‌وچهلمین نشست مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان مرکزی با حضور جمعی از مدیران و رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز و تعدادی از اعضا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این نشست موضوعات تکمیل و تحویل ۳۲ پروژه آموزشی تا پایان اسفندماه، رونمایی از کتاب خیرین استان و تجهیز ۳۰۰ کلاس درس به امکانات کتابخانه‌ای و هوشمند مورد تأکید قرار گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در این جلسه با اشاره به نقش مؤثر خیرین در تحقق عدالت آموزشی گفت: «همراهی خیرین، پشتوانه‌ای ارزشمند برای توسعه فضا‌های آموزشی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت است.»

در پایان، تفاهم‌نامه احداث سالن ورزشی «حاج علی فخاری» با هدف توسعه فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان مدرسه استعداد‌های درخشان طاهره بصیری اراک به امضا رسید.