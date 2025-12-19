پخش زنده
دویستوچهلمین نشست مجمع خیرین مدرسهساز استان مرکزی با حضور جمعی از مدیران و رئیس مجمع خیرین مدرسهساز و تعدادی از اعضا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این نشست موضوعات تکمیل و تحویل ۳۲ پروژه آموزشی تا پایان اسفندماه، رونمایی از کتاب خیرین استان و تجهیز ۳۰۰ کلاس درس به امکانات کتابخانهای و هوشمند مورد تأکید قرار گرفت.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در این جلسه با اشاره به نقش مؤثر خیرین در تحقق عدالت آموزشی گفت: «همراهی خیرین، پشتوانهای ارزشمند برای توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت است.»
در پایان، تفاهمنامه احداث سالن ورزشی «حاج علی فخاری» با هدف توسعه فعالیتهای ورزشی دانشآموزان مدرسه استعدادهای درخشان طاهره بصیری اراک به امضا رسید.