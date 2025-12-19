پخش زنده
با دستور وزیر کشور، فرایندهای قانونی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرها در سراسر کشور آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نصیری، دبیر ستاد انتخابات استان قزوین اعلام کرد: ثبتنام داوطلبان این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهرها از یکم دیماه آغاز میشود و به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.
وی افزود: پیش از آغاز ثبتنام، دو فرایند دیگر شامل انتشار آگهی ثبتنام داوطلبان و تشکیل هیئتهای اجرایی توسط فرمانداران انجام خواهد شد. فرمانداران موظفاند ظرف پنج روز نسبت به تشکیل هیئتهای اجرایی اقدام کنند و در صورت تکمیل نشدن اعضا، فرایند معرفی مجدد افراد به هیئت نظارت تا حدود ۹ روز ادامه خواهد داشت.
نصیری تأکید کرد که این تقویم انتخاباتی مربوط به شوراهای اسلامی شهرهاست و زمانبندی انتخابات روستاها با تأخیر اعلام خواهد شد.