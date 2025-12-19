به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نصیری، دبیر ستاد انتخابات استان قزوین اعلام کرد: ثبت‌نام داوطلبان این دوره از انتخابات شورا‌های اسلامی شهر‌ها از یکم دی‌ماه آغاز می‌شود و به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: پیش از آغاز ثبت‌نام، دو فرایند دیگر شامل انتشار آگهی ثبت‌نام داوطلبان و تشکیل هیئت‌های اجرایی توسط فرمانداران انجام خواهد شد. فرمانداران موظف‌اند ظرف پنج روز نسبت به تشکیل هیئت‌های اجرایی اقدام کنند و در صورت تکمیل نشدن اعضا، فرایند معرفی مجدد افراد به هیئت نظارت تا حدود ۹ روز ادامه خواهد داشت.

نصیری تأکید کرد که این تقویم انتخاباتی مربوط به شورا‌های اسلامی شهرهاست و زمان‌بندی انتخابات روستا‌ها با تأخیر اعلام خواهد شد.