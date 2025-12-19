جابجایی مسافر از استان از ابتدای سال تاکنون با رشد ۸.۵ درصدی به بیش از یک میلیون و ۱۴۵ هزار نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: جابجایی مسافر از استان از ابتدای سال تاکنون با رشد ۸.۵ درصدی به بیش از یک میلیون و ۱۴۵ هزار نفر و تعداد سفر‌های ثبت شده نیز با رشد ۳.۸ درصدی به بیش از ۱۵۶ هزار مورد افزایش یافت.

اصغر اسماعیلی به برنامه نوسازی ناوگان حمل و نقل استان اشاره کرد و افزود:توسعه و نوسازی ناوگان حمل کالا و مسافر از برنامه‌های ملی و استانی است که هر سال در قالب تبصره ۱۸ بودجه با مشارکت مالی متقاضیان و کمک سازمان، انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: سال گذشته حدود ۳۳ میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان مسافربری استان شامل اتوبوس و مینی‌بوس اختصاص یافت، اولویت امسال نیز با بخش مسافر است و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان از این محل تخصیص یابد.

وی اظهار داشت: در این خصوص تفاهم‌نامه با بانک شهر و صندوق کارآفرینی امید برای پرداخت تسهیلات به شرط اسقاط خودرو‌های فرسوده امضا شده است.

اسماعیلی در خصوص خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی نیز افزود: بر اساس آمار، اعزام و بازگشت حدود ۲۹ هزار زائر اربعین از طریق ناوگان اتوبوس‌رانی استان زنجان انجام شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان خاطر نشان کرد: این حجم از جابجایی زائران، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی و هماهنگی مناسب برای تسهیل سفر معنوی هموطنان و ارائه خدمات مطلوب به آنهاست.

وی با اشاره به نیروی انسانی فعال در این حوزه، کل رانندگان بخش مسافری استان را یک هزار و ۵۰۵ نفر اعلام کرد و گفت: این آمار، ۶ دهم درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.