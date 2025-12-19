پخش زنده
بیش از ۳۸.۴ میلی متر آب حاصل از بارش برف در پادنای علیا سمیرم ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان، در ۲۴ ساعت گذشته در باغ بهادران ۱۹.۱ میلیمتر، نجفآباد ۱۸.۲ میلیمتر، مبارکه ۱۶.۸ میلیمتر، نطنز ۱۵.۷ میلیمتر، دهاقان ۱۵.۴ میلیمتر، شهرضا ۱۳.۵ میلیمتر، کبوترآباد ۱۳ میلیمتر، نائین ۱۳.۱ میلیمتر، خوانسار ۱۲ میلیمتر، فریدونشهر ۱۱.۵ میلیمتر، اردستان ۱۰.۸ میلیمتر، آران و بیدگل ۹.۸ میلیمتر، بادرود ۹.۱ میلیمتر، زرینشهر ۹.۱ میلیمتر و دهق ۷.۴ میلیمترآب حاصل از برف گزارش شده است.
در این مدت همچنین در عسگران و مهاباد ۶.۹ میلیمتر، سمیرم ۵.۳ میلیمتر، کاشان ۵.۲ میلیمتر، زواره ۴.۷ میلیمتر، دولتآباد چهار میلیمتر، بوئین میاندشت ۳.۶ میلیمتر، بیاضه ۳.۴ میلیمتر، خور و بیابانک ۳.۲ میلیمتر، چادگان ۳.۱ میلیمتر، هرند سه میلیمتر، چوپانان ۲.۸ میلیمتر، گلپایگان ۲.۶ میلیمتر، میمه ۱.۹ میلیمتر، اسلامآباد موگویی ۱.۷ میلیمتر، شاهینشهر ۱.۲ میلیمتر و ورزنه یک دهم میلیمتر آب حاصل از بارش برف ثبت شده است.
در شهر اصفهان نیز ۲۴.۸ میلیمتر آب حاصل از بارش برف و باران تاکنون به ثبت رسیده است.
بنابر اعلام هواشناسی فعالیت سامانه سرد بارشی تا شامگاه امروز جمعه در سراسر استان ادامه دارد و دمای هوا نیز در مرکز استا فردا بین ۳ تا ۵ کاهش خواهد یافت.