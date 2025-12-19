پخش زنده
شرکت ملی گاز اعلام کرد: تا کنون ۷۵ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه گازرسانی در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شرکت ملی گاز اعلام کرد، مصرف گاز بخشهای خانگی، تجاری و صنایع جزء در روز گذشته به حدود ۶۴۵ میلیون مترمکعب در روز رسید که این میزان مصرف نزدیک به ۷۵ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه است.
پیشتر سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز کشور اعلام کرده بود، در فصل سرما ۸۵۰ میلیون متر مکعب گاز به شبکه تزریق میشود که از این مقدار مبنای مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۴۳۵ میلیون متر مکعب است و هرچه تقاضای مصرف گاز در این بخشها بیشتر شود، سهم دیگر مصرف کنندگان که بیشتر آنها بخشهایی با نیاز مصرف بالای انرژی مانند صنایع هستند، کم و با اعمال محدودیت روبه رو خواهند شد.
با توجه به افزایش بارندگیها و کاهش دما، برای پایداری شبکه گاز کشور در حوزهها و استانهای مختلف کشور، مدیریت عرضه و تقاضای گاز شروع شده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز در این باره گفت: تعویض بخاریهای گازی موجود در ایران با بخاریهای بهینه یکی از راهکارهای کاهش گاز مصرفی مشترکان خانگی و تجاری است و نصب ۳۰۰ هزار بخاری راندمان بالا تا آخر سال هدفگذاری شده است.
وی با بیان اینکه امسال ۱۱۴ هزار موتورخانه در کل کشور بهینه سازی شده است، افزود: تا کنون حدود ۱۰۰ هزار عدد از این بخاریها توزیع شده که این عدد تا آخر سال به ۳۰۰ هزار و تا دوسال آینده به ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار بخاری خواهد رسید تا بخاریهای گازی با راندمان بالای ۸۵ درصد جایگزین بخاریهای فعلی میشود.
طبق گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز، دمای مناسب برای وسایل گرمایشی بین ۱۸ تا ۲۱ درجه و دمای پکیج و آبگرمکن بین ۵۰ تا ۶۰ درجه است.