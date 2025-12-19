به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا خردمند در نشست بررسی و رفع مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های بالای شهرستان در حوزه کشاورزی و صادرات اظهار کرد: دزفول به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات کشاورزی کشور، نیازمند تقویت زیرساخت‌های صادراتی و تسهیل فرآیند‌های اداری برای حمایت موثر از تولیدکنندگان و صادرکنندگان است.

وی ادامه داد: فعال‌سازی پایانه صادراتی دزفول، تقویت و استقلال گمرک شهرستان، پیگیری صدور گواهی مبدا از دزفول، کاهش تعرفه‌های صادراتی و همچنین پیگیری راه‌اندازی اتاق بازرگانی مستقل دزفول از مهم‌ترین محور‌هایی است که با جدیت و در تعامل با دستگاه‌های مربوطه در دستور کار قرار دارد.

فرماندار ویژه دزفول با تاکید بر نقش گمرک در تسریع روند صادرات بیان کرد: تقویت ساختار گمرک دزفول و افزایش اختیارات آن موجب کاهش زمان ترخیص کالا، کاهش هزینه‌های جانبی و افزایش توان رقابتی صادرکنندگان می‌شود و در این مسیر موضوع استقلال گمرک دزفول به‌صورت ویژه پیگیری خواهد شد.

خردمند همچنین بر لزوم هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: رفع مشکلات صادرکنندگان نیازمند نگاه عملیاتی و تصمیم‌گیری‌های موثر است و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، روند پیگیری این مطالبات تا دستیابی به نتایج مطلوب دنبال خواهد شد.

وی افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و همکاری دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرستانی، می‌توان زمینه توسعه پایدار صادرات محصولات کشاورزی، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در شهرستان دزفول را فراهم ساخت.

شهرستان دزفول با تولید سالانه حدود ۲ و نیم میلیون تن محصول به عنوان قطب کشاورزی در جنوب غرب کشور شناخته می‌شود.