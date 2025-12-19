فرماندار نرماشیر از وقوع سیلاب در ورودی نظام‌شهر خبر داد و گفت: محور اصلی نظام‌شهر به بم تا اطلاع ثانوی و به منظور حفظ جان شهروندان بسته است.

. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رضا مشکی ظهر جمعه ۲۸ آذرماه در تشریح آخرین وضعیت شهرستان در پی بارش‌های اخیر گفت روستاهای همت‌آباد، مهدی‌آباد، فقیر آباد و مومن‌آباد با آبگرفتگی منازل مسکونی مواجه هستندودر بخش مرکزی نرماشیر، آبگرفتگی روستا ده وسط و ابوذر ترک‌آباد گزارش شده است.

وی افزود:در روستای مهدی‌آباد تخلیه انجام شده و با کمک هلال احمر تامین نیازمندی‌ اهالی جهت اسکان اضطراری در حال انجام است.

وی گفت :محور فرعی روستای قلعه‌شهید مسدود است، اما از مسیرهای دیگر امکان دسترسی به این منطقه وجود دارد.