دانشجویان دانشگاه‌های استان کردستان در نشستی تخصصی، ایده‌های نوآورانه خود در حوزه سلامت را در قالب استارتاپ ویکند ارائه کردند؛ رویدادی که از ۲۷ تا ۲۹ آذرماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف استان کردستان با حضور در یک نشست تخصصی، برترین ایده‌های حوزه سلامت را در قالب استارتاپ ویکند ارائه دادند.

این رویداد با محوریت توسعه نوآوری در سیستم سلامت، با هدف حمایت از ایده‌های خلاقانه و ایجاد فرصت برای شکل‌گیری کسب‌وکار‌های نوپا اجرا شده است.

فتحی، معاون دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به برگزاری این استارتاپ در بازه زمانی ۲۷ تا ۲۹ آذرماه، گفت: محور‌های اصلی رویداد شامل «بهداشت، تندرستی و سبک زندگی سالم»، «هوش مصنوعی و اتوماسیون در سلامت»، «مواد، محصولات و خدمات سلامت‌محور» و همچنین «فناوری‌های نوین و تجهیزات پزشکی» است.

او افزود: در این رویداد دانشجویان با ارائه طرح‌ها و رقابت تیمی، فرصت دارند ایده‌های خود را به مدل کسب‌وکار تبدیل و برای ورود به مرحله داوری آماده کنند.

این برنامه با حضور اساتید دانشگاه، مربیان استارتاپ، کارشناسان حوزه سلامت و علاقه‌مندان فناوری برگزار می‌شود و در پایان از طرح‌های برتر تقدیر خواهد شد.