فعالیت همه مقاطع تحصیلی و دانشگاههای استان همدان در روز شنبه و یکشنبه (۲۹ و ۳۰) آذر غیرحضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،براساس اطلاعیه روابط عمومی استانداری همدان در پی گزارشهای هواشناسی مبنی بر کاهش محسوس دما، بارش پراکنده و افزایش احتمال یخزدگی و لغزندگی معابر شهری و جادهای، تمامی مقاطع تحصیلی شامل مهدهای کودک، مدارس و دانشگاههای استان همدان در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۹ و ۳۰ آذر بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
همچنین بهمنظور مدیریت مصرف انرژی، تمامی مراکز آموزشی موظف هستند در مدت غیرحضوری بودن کلاسها، سیستمهای گرمایشی خود را خاموش کنند و نظارت لازم بر اجرای این موضوع از سوی دستگاههای ذیربط انجام خواهد شد.