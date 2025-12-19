پخش زنده
امروز: -
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بیشترین میزان بارندگی ۲۴ ساعت گذشته به میزان ۴۰.۱ میلیمتر در هندیجان به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزهزاری روز جمعه با اعلام آمار بارشهای ثبت شده در استان خوزستان از روز گذشته تا صبح امروز اظهار کرد: سامانه بارشی فعال روز گذشته سبب بارش در نقاط مختلف استان شده است.
وی افزود: میزان بارش ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان ماهشهر ۳۱.۵ میلیمتر و رامشیر ۲۳.۲ میلیمتر ثبت شده است.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: میزان بارش در آغاجاری ۲۳، امیدیه ۲۲.۵، بهبهان ۱۵.۹، شادگان ۱۳.۳، آبادان ۹.۶، رامهرمز ۸.۸ و ایستگاه کشاورزی اهواز ۵.۸ میلیمتر به ثبت رسیده است.
وی ادامه داد: در شهرستانهای اهواز ۵.۴، دزپارت چهار، مسجدسلیمان یک و شوشتر ۰.۱ میلیمتر ثبت شده است.
سبزهزاری با پیشبینی وضعیت هوا توضیح داد: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی فعالیت سامانه بارشی تا اواخر وقت امروز در استان تداوم خواهد داشت.
وی بیانکرد: اینسامانه به ویژه در سواحل و مناطق جنوبِ غربی، جنوبی، جنوبِ شرقی و شرقی استان سبب رگبار باران و گاهی رعدوبرق، وزش باد متوسط به همراه تندبادهای لحظهای و احتمال بارش برف در ارتفاعات و مه گرفتگی پس از بارندگی خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان توضیح داد: در این مدت شمال خلیج فارس نیز مواج و متلاطم و همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود.
وی گفت: از فردا تا دوشنبه کاهش محسوس دمای شبانه در اغلب نقاط استان و وقوع دماهای صفر، زیرصفر و یخ زدگی سطح زمین در مناطق مرتفع شرقی و شمالی پیش بینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان خاطرنشان کرد: از اواخر وقت امروز تا اواسط روز دوشنبه نیز پدیده غالب در استان به ویژه مناطق جنوبی و غربی و مرکزی وقوع پدیده مه یا مه رقیق خواهد بود.
براساس این گزارش در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۰.۵ و دهدز با دمای ۲.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۱۸.۲ و کمینه دمای ۱۲ درجه سانتیگراد رسیده است.
اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به ورود و تقویت سامانه بارشی در هفته جاری هشدار سطح نارنجی صادر کرده بود.