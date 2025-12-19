به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: در تیرماه سال ۹۶ فردی با هویت ه - ع مرتکب قتل عمد شده بود که از آن تاریخ بازداشت و با طی مراحل دادرسی حکم قصاص نفس وی صادر و با تایید دیوان عالی کشور در آستانه اجرا قرار داشت.

عتباتی ادامه داد: به منظور اصلاح ذات البین با تلاش‌های شعبه ۱۹ شورای حل اختلاف زندان، هسته‌های جهادی بخشایش، مدیر و مددکاران زندان مرکزی اولیای دم از حق قصاص خود گذشته و به وی فرصت دوباره زندگی بخشیدند.

رئیس کل دادگستری استان با ابراز خرسندی از این گذشت اولیای دم این امر را نشان از قلب بزرگ و بخشنده آنها دانست که با این بخشش خود هجدهمین سازش قتل عمد استان را رقم زدند.