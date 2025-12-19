پخش زنده
بارندگی شدید روزهای اخیر، به ۶۰۰ منزل مسکونی در لامرد خسارت وارد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ فرماندار شهرستان لامرد گفت: در پی بارندگیهای اخیر این شهرستان که مجموع آن به ۲۰۳ میلی متر رسید، ۶۰۰ واحد مسکونی این شهرستان دچار خسارت شد که احتمال افزایش خسارت تا هزار واحد نیز وجود دارد.
علی علیزاده با بیان اینکه خسارتها در بخشهای اولیه و ثانویه دسته بندی شده است افزود: هیچ واحد مسکونی به طور کامل تخریب نشده است، اما آبگرفتگی در محلههای قدیمی، آسیب به بخشی از منازل، سوختن یا از بین رفتن وسایل خانگی و وارد شدن خسارت به تاسیسات داخلی گزارش شده است.
وی بیان کرد: بیشترین میزان آسیب مربوط به بخش مرکزی لامرد با حدود ۳۵۰ واحد مسکونی است و پس از آن بخشهای علامرودشت، چاهورز، اشکنان و خیرگو دچار آسیب شدهاند.
علیزاده گفت: مشکل در خدمات آبرسانی و شبکه گاز وجود ندارد و در حوزه برق، قطعیهای موقت به خصوص در بخش اشکنان است که در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شد.
فرماندار شهرستان لامرد افزود: از ابتدای بارندگیها، ستاد مدیریت بحران این شهرستان به صورت مستمر فعال و دستگاههای امدادی و خدماترسان به شکل شبانهروزی در حال خدمات رسانی هستند.
شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.