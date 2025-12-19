کلیه مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان چهارمحال و بختیاری فردا شنبه ۲۹ آذر به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بر اساس مصوبه شورای مدیریت بحران استان و با توجه به بارش برف، کاهش محسوس دما و به‌منظور پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، کلیه مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان چهارمحال و بختیاری فردا شنبه ۲۹ آذرماه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان چهارمحال و بختیاری افزود مهد‌های کودک و مراکز پیش‌دبستانی تعطیل خواهند بود.

نادری افزود: مادران دارای کودک زیر ۶ سال و دانش‌آموز ابتدایی و نیز مادران باردار می‌توانند با موافقت مدیر ذی‌ربط، به‌صورت دورکاری فعالیت کنند.