امام جمعه، رئیس دادگستری، دادستان و فرماندار شهرستان فراهان به همراه جمعی از مسئولان انتظامی و اجرایی، با حضور در منزل خانواده شهید صارمپور، از شهدای جنگ ۱۲ روزه، این خانواده را تکریم کردند.
حجتالاسلام سوری، امام جمعه فراهان، شهید صارمپور را جوانی مؤمن و بااخلاص معرفی کرد که با جانفشانی خود الگویی ماندگار از شجاعت و وفاداری به میهن اسلامی بر جای گذاشت.
سیدمرتضی حسینی، رئیس دادگستری شهرستان، با تأکید بر اهمیت حفظ فرهنگ ایثار و شهادت، گفت: تکریم خانوادههای شهدا وظیفهای دینی، ملی و انسانی است و مجموعه قضایی فراهان تمام تلاش خود را در استمرار راه شهدا به کار خواهد گرفت.
در پایان این دیدار، مسئولان شهرستان با اهدای لوح سپاس و یادبود از خانواده شهید صارمپور تقدیر کردند.