به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان گفت: بارندگی‌های سه روز اخیر در برخی نقاط استان به بیش از ۱۷۰ میلی‌متر رسیده که این میزان، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از متوسط بارندگی سالانه استان بوده و در مقیاس بلندمدت، بی‌سابقه ارزیابی می‌شود.

، غلامرضا نژادخالقی ظهر جمعه ۲۸ آذرماه در تشریح آخرین وضعیت بارندگی‌ها گفت بیشترین میزان بارش در مناطق جبالبارز و فاریاب با حدود ۱۷۶ تا ۱۸۰ میلی‌متر به ثبت رسیده است

وی افزود :این حجم از بارش، از سوی کارشناسان هواشناسی و راهداری به‌عنوان پدیده‌ای کم‌سابقه در حدود ۸۰ سال گذشته ارزیابی شده است.

وی گفت :تعدادی از پل‌ها در شهرستان‌های جنوبی از جمله بلوک، قلعه‌گنج، فاریاب و رودبار جنوب دچار آسیب شده‌اند.

وی افزود :راه‌های اصلی استان به‌طور کامل مسدود نیستند و در اغلب محورها مسیرهای جایگزین برقرار است قطع برخی راه‌های ارتباطی روستاهای کوهستانی در شمال استان به علت بارش برف