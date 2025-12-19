پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان خوزستان، در جلسه شورای معاونین این دادگستری، بر لزوم تحول و بهبود عملکرد تأکید کرد و با اشاره به چالشهای موجود، راهکارهایی برای ارتقاء کارایی، شفافیت و عدالت در سیستم قضایی استان ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر علی دهقانی بر نظارت مستمر و میدانی بر عملکرد قضات و کارکنان تأکید کرد و گفت: روسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضایی باید با بازدید و سرکشی از زیر مجموعهها، از عملکرد صحیح و کارآمد اطمینان حاصل کنند و با توجه به کاستیهای هر واحد ضمن ارائه مشاوره و آموزشهای لازم و کاربردی با استفاده حداکثری از برنامههای نوین قوه قضائیه زمینه خدمت رسانی مطلوب را در همه شعب و واحدهای ستادی حوزههای قضایی استان فراهم نمایند.
رئیس کل دادگستری خوزستان، حفظ کرامت انسانی را از اصول اساسی دستگاه قضا دانست و بر لزوم اجرای عملی این دستورالعمل با برنامه در تمام واحدهای خدمت رسان تأکید کرد و افزود: باید با تلاش مستمر و مدیریت صحیح پرونده ها، با رعایت دقت و اتقان از طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پروندهها و اطاله دادرسی جلوگیری شود.
دهقانی، نقش مددکاری اجتماعی در حوزه دادسرا را به واسطه ضرورت تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان را ضروری و موثر دانست و گفت:با برنامه ریزی صورت گرفته اداره مددکاری دادسرای اهواز با استفاده از نیروهای متخصص راه اندازی خواهد شد.
وی گفتوگو با مردم، حل مشکلات و توجه ویژه و پیگیری حقوق عمومی را از وظایف مهم دادستانها دانست و افزود: حضور و گفتوگو با مردم میتواند در حل بسیاری از مسائل و ارتقاء سطح خدمات قضایی و افزایش رضایتمندی موثر باشد.
رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از جلسه شورای معاونین دادگستری استان ضمن تبیین اولویتهای کاری در سهماهه پایانی سال، بر مدیریت دقیق برنامههای عملیاتی و تلاش در تحقق کامل برنامهها و اهداف کوتاه مدت و میان مدت سند تحول و تعالی به لحاظ نزدیک شدن مهلت تعیین شده در سند تأکید کرد.
دهقانی گفت: در سهماهه پایانی سال باید تمرکز دستگاه قضایی بر کارهای ضروری و هدفمند باشد تا ضمن جلوگیری از هرگونه وقفه در فرآیندها، راندمان کاری نیز افزایش یابد.
رئیس کل دادگستری استان همچنین به اتمام دورههای کارآموزی قضایی استان اشاره کرد و اعلام داشت پیگیری لازم جهت تسریع در فرایند تقسیم و صدور ابلاغ آنان صورت گرفته تا در دادسراها بویژه دادسرای مرکز استان جهت رفع کمبود کادر قضایی مشغول شوند.