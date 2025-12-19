پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس پلیس راهور استان کرمان گفت: در جریان بارندگیهای اخیر و لغزندگی معابر، مأموران پلیس راهور استان کرمان موفق به امدادرسانی به دهها دستگاه خودروی گرفتار در معابر مختلف شهرستانهای استان شدند و با اقدامات بهموقع، از بروز گرههای ترافیکی و حوادث احتمالی جلوگیری به عمل آمد.
سرهنگ "رضایی"، با اشاره به بررسیهای انجامشده در محل توقف خودروها افزود: متأسفانه یکی از عوامل اصلی زمینگیر شدن بسیاری از خودروها، خرابی یا معیوب بودن تیغه برفپاککن بوده که موجب کاهش دید راننده و ناتوانی در ادامه مسیر شده است.
رئیس پلیس راهور استان اظهار داشت: همچنین در موارد متعددی، نداشتن زاپاس سالم در زمان پنچری خودرو مشکلات رانندگان را دوچندان کرده که تأکید داریم رانندگان به سلامت فنی خودرو، بهویژه در شرایط جوی نامساعد توجه داشته باشند.