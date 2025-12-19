به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ"محمد عقيل سلگي" در تشريح جزئيات اين خبر گفت: در اجراي طرح برخورد با قاچاق و استفاده غيرمجاز از دستگاه‌هاي استخراج ارز ديجيتال، مأموران پليس امنيت اقتصادي استان در تحقيقاتي از فعاليت غيرمجاز دستگاه هاي استخراج ارز ديجيتال در 2 واحد منزل مسکوني و کارگاه در اطراف شهرستان اراک مطلع شدند و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وي اظهار داشت: در مراحل تحقيقات پليس،‌ اين 2 واحد منزل مسکوني و کارگاه شناسايي و در بازرسي از آن، تعداد 8 دستگاه استخراج ارز ديجيتال (ماينر) کشف شد.

رئيس پليس امنيت اقتصادي استان با اشاره به اين که برابر نظر کارشناسان ارزش دستگاه‌هاي مکشوفه، 6 ميليارد ريال برآورد شده است، افزود: 2 متهم با تشکيل پرونده به مرجع قضائي معرفي شدند