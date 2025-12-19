پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته پژوهش و فناوری، رویداد «درهای باز» با حضور دانشآموزان و هنرجویان هنرستان کشاورزی شهید رجایی در مرکز ملی تحقیقات شوری یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با هفته پژوهش و فناوری، رویداد «درهای باز» با حضور دانشآموزان و هنرجویان هنرستان کشاورزی شهید رجایی در مرکز ملی تحقیقات شوری یزد برگزار شد.
در این برنامه آموزشی ـ پژوهشی، هنرجویان رشته کشاورزی با حضور در این مرکز، از نمایشگاه دستاوردهای علمی و تحقیقاتی بازدید کرده و از نزدیک با فعالیتهای پژوهشی مرتبط با شوری آب و خاک آشنا شدند.
دانشآموزان در جریان این بازدید، در آزمایشگاه تحقیقات شوری با دستگاههای اندازهگیری شوری منابع آب و خاک و همچنین روشهای تجزیه شیمیایی نمونههای گیاهی آشنایی عملی پیدا کردند. بازدید از پروژههای تحقیقاتی در حال اجرا در گلخانه و مزرعه و آشنایی با شیوههای زراعیسازی گیاهان شورزیست اقتصادی از دیگر بخشهای این رویداد بود.
برگزاری این برنامه در چارچوب هفته پژوهش و فناوری و با شعار «افق روشن بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با دانشپژوهان و فناوران جوان» انجام شد و گامی در راستای پیوند آموزش، پژوهش و آیندهسازی برای کشاورزی دانشبنیان کشور به شمار میرود.