به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان بارندگیهای پیدرپی در چهارمین روز خود در شهرستان کهنوج، تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیمتر بارش را تا صبح امروز به ثبت رسانده است؛ بارشی کمسابقه که موجب آبگیری کامل سدهای سنگی ملاتی، جاری شدن تمامی رودخانههای فصلی و آبگرفتگی معابر شهری و روستایی شده است.
همزمان با تشدید بارندگیها، تمامی دستگاههای خدماترسان در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و اعضای ستاد مدیریت بحران بهصورت مستمر در حال بازدید میدانی و رصد وضعیت منازل مسکونی، خیابانها، مسیلها و رودخانهها هستند.
در همین خصوص، بیژن مجاز مدیر دفتر بحران شرکت توزیع برق جنوب کرمان با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده، اعلام کرد: «با آمادگی قبلی و تلاش شبانهروزی تمامی تیمهای عملیاتی، پایداری کامل شبکه برق در شهرستانهای جنوبی استان برقرار است و تاکنون اختلال گستردهای گزارش نشده است.»
وی افزود: نیروهای عملیاتی برق در تمامی مناطق در آمادهباش کامل به سر میبرند و بهصورت لحظهای وضعیت شبکه را پایش میکنند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل شوند.
بارشهای گسترده اخیر، علاوه بر افزایش حجم روانآبها و آبگیری کامل سدها، ضرورت هوشیاری شهروندان و رعایت توصیههای ایمنی را دوچندان کرده است؛ شرایطی که با حضور میدانی مستمر مسئولان، آمادگی کامل نیروهای امدادی و پایش لحظهای وضعیت مناطق مختلف شهرستان، مدیریت و کنترل میشود.