پخش زنده
امروز: -
دادستان ایذه گفت: دستور قضایی برای دستگیری عاملان تیراندازی در یک مراسم عزاداری صادر شد و تا کنون یک نفر بازداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صادق دقیقیان جمعه بیان کرد: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل مرتبط ادامه دارد.
وی با ابراز تاسف از وقوع چنین حوادثی افزود: پویشهای مردمی و اجتماعی متعددی جهت مقابله با این اقدامات شکل گرفته، اما برخی افراد بدون توجه به خطرات جانی و امنیتی، اقدام به تیراندازی در مراسم میکنند.
دقیقیان تاکید کرد: شهروندان خواستار برخورد جدی با افرادی هستند که آرامش و امنیت عمومی را مختل میکنند، دستگاه قضایی نیز حفظ امنیت و آسایش شهروندان را خط قرمز خود میداند و با هرگونه اقدام مخل امنیت عمومی، قاطعانه و طبق قانون برخورد خواهد کرد.
رییس کل دادگستری خوزستان پیش از دستور برخورد جدی با مخلان امنیت و افرادی که در مراسم مختلف تیراندازی میکنند را صادر کرده بود.