نوجوانان استان یزد در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی UCMAS که با حضور ۱۵۰۰ دانشآموز از ۸۴ کشور جهان در گرجستان برگزار شد، موفق شدند با کسب سه مقام اول و دو مقام دوم، افتخاری درخشان برای ایران رقم بزنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر مؤسسه آموزشی UCMAS با اعلام این خبر گفت: از استان یزد پنج نوجوان در این دوره از مسابقات جهانی شرکت کردند که همگی موفق به کسب مقام شدند و حاصل تلاش آنان، سه رتبه اول و دو رتبه دوم بود.
دهقان افزود: این دوره از رقابتهای بینالمللی با حضور حدود ۱۵۰۰ دانشآموز و بیش از ۴۰۰۰ مهمان شامل مربیان، نمایندگان انجمنها و مقامات آموزشی از سراسر جهان برگزار شد و یکی از بزرگترین گردهماییهای آموزشی بینالمللی را رقم زد.
وی ادامه داد: مسابقات جهانی UCMAS در دانشگاه ملی گرجستان برگزار شد و به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای آموزشی منطقه قفقاز، جلوهای ویژه از توانمندیهای ذهنی دانشآموزان را به نمایش گذاشت.
مدیر مؤسسه آموزشی با بیان اینکه این رقابتها فراتر از یک مسابقه صرف بود، اظهار کرد: جام جهانی UCMAS به عنوان جشنی برای شکوفایی استعدادهای فکری و نمادی از وحدت و تعامل بینالمللی شناخته میشود.
دهقان گفت: در این مسابقات از شرکتکنندگان خواسته میشد ۲۰۰ مسئله حسابی را تنها در مدت ۸ دقیقه حل کنند؛ چالشی که نیازمند تمرکز بالا، دقت، سرعت عمل و استقامت ذهنی چشمگیر بود.
وی خاطرنشان کرد: مسائل با سرعت بسیار بالا روی صفحه نمایش ظاهر میشد و توانایی پردازش سریع، حافظه انعکاسی و چابکی بصری دانشآموزان را به طور جدی مورد ارزیابی قرار میداد.