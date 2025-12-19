پخش زنده
رئیس جمعیت هلال احمر، رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر، در پیامی درگذشت فداکار خدمت زندهیاد محمد قربان -نجاتگر جمعیت هلالاحمر استان فارس - را تسلیت گفت.
متن پیام پیر حسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الَّذینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصیبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ أُولئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ
عروج ملکوتی نجاتگر شجاع جمعیت هلالاحمر، جناب آقای محمد قربان، در ماموریت امدادرسانی به هموطنان سیلزده در شهرستان جهرم، تحقق هدف خداپسندانه یک شهید است که پس از سالها رزمندگی در جبهه امداد و نجات، این چنین مردانه و سبکبال به کاروان عظیم شهدای خدمت میپیوندد و به عنوان انسانی از جان گذشته که در راه نجات جان دیگران از جان خویش میگذرد، اینک نام خود را داوطلبانه در صف شهدای امدادگر ثبت کرده است.
محمد قربان برای ما یک همکار باشهامت بود که شهادت در مسیر خدمت بهترین پاداش برای اوست و برای دیگران و بهویژه جوانان یک الگوی مطلق از جوانمردی به حساب میآید که در دل سوانح و خطر، فقط کسب رضایت خدای متعال برای او مهم بود و این اعتقاد را تا قلههای شهید شدن در راه نجات همنوعان خود ادامه داد و درهای رحمت الهی را با افتخار به روی خود گشود.
بیشک، این نجاتگر نجیب جمعیت هلالاحمر، ترجمان زندهای از آیه شریفه «ومَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً» است که با اقدام فداکارانه خود بار دیگر بزرگی روح و صفای باطن امدادگران و نجاتگران هلالاحمر را به همگان نشان داد.
فقدان این دلاور مردِ عرصه بشردوستی در جمع شیرمردان امدادگر و نجاتگر بسیار برای ما تلخ است، اما خدا را شاکریم و به خود میبالیم که جمعیت هلالاحمر محمد قربان و هزاران نجاتگر دیگر چون او را آماده فداکاری دارد.
شهادت این نجاتگر شجاع را به خانواده محترم قربان و همکارانش تبریک و تسلیت میگویم و از پروردگار مهربان برای روح بلند او غفران و رحمت واسعه الهی و محشور شدن با ائمه معصوم (علیهم السلام) و برای بازماندگان گرامی صبر خواستارم.