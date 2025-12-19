پخش زنده
نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی با عرضه هزاران جلد کتاب در موضوعات گوناگون در سنندج برپا شد و تا هفتم دیماه پذیرای علاقهمندان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در سنندج گشایش یافت و علاقهمندان حوزه کتاب و فرهنگ میتوانند از بخشهای مختلف آن بازدید کنند.
مسئول برگزاری این نمایشگاه با بیان اینکه بیش از ۳۰ هزار جلد کتاب در قالب پنج هزار عنوان در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته، گفت: کتابها در موضوعات متنوع و برای گروههای مختلف سنی ارائه شده است.
زارعی اضافه کرد: رمان، کودک و نوجوان، شعر، روانشناسی و آثار فلسفی از جمله بخشهای پرمخاطب این نمایشگاه به شمار میرود و کتابها با تنوع محتوایی گسترده در اختیار علاقهمندان قرار دارد.
این نمایشگاه تا هفتم دیماه دایر خواهد بود و علاقهمندان میتوانند همهروزه از آن بازدید کنند.