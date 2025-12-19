به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیم اتخاذشده در ستاد مدیریت شرایط استان اصفهان اظهار کرد: تمامی امتحانات داخلی نوبت اول دانش‌آموزان مدارس استان که مقرر بود روز شنبه ۲۹ آذر برگزار شود، لغو و زمان برگزاری آنها به بعد از آخرین آزمون نوبت اول موکول می‌شود.

جلال سلمانی افزود: این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان، معلمان و عوامل اجرایی مدارس و با توجه به شرایط جوی، کاهش محسوس دما و مشکلات احتمالی تردد گرفته شده و زمان‌بندی جدید امتحانات از سوی مدارس به اطلاع دانش‌آموزان و اولیای آنان خواهد رسید.

وی گفت:آزمون‌های نهایی دی‌ماه ویژه داوطلبان آزاد مطابق برنامه قبلی، در ساعت مقرر و بدون هیچ‌گونه تغییری برگزار خواهد شد و داوطلبان لازم است رأس زمان اعلام‌شده در محل حوزه‌های امتحانی حضور یابند.