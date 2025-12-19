مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی از شنبه ۲۹ آذرماه اجرا می‌شود و اعتبار آن به دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی اختصاص خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این مرحله به هر نفر از مشمولان ۳۵۰ هزار تومان اعتبار خرید کالا‌های اساسی تعلق می‌گیرد و خانوار‌ها می‌توانند از آن برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی استفاده کنند.

یعقوب اندایش همچنین اعلام کرده که امکان استفاده از کالابرگ الکترونیکی در بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه شامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده فروشی‌های طرف قرارداد در سراسر کشور فراهم شده است.