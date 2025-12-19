خطیب موقت بیرجند از رئیس جمهور برای توجه ویژه به تکمیل و اختصاص اعتبار به راه آهن خراسان جنوبی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت الاسلام محمد باقر عبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بیرجند با اشاره به سفر ریاست جمهوری به استان گفت:از رئیس جمهور بابت پرداختن به موضوع تکمیل راه آهن استان تشکر می کنیم اما موضوع آب و معادن مسائل مهمی است که به امنیت پایدار منطقه کمک می‌کند.

وی با اشاره به درپیش بودن ایام رجبیه گفت: ماه رجب فرصت مناسبی برای برنامه ریزی و توشه برداری و پرداختن به ارزش ذاتی وجود انسان است.

خطیب موقت جمعه بیرجند با اشاره به درخواست بالای مردمی بویژه جوانان و نوجوانان برای حضور در مراسم اعتکاف از مسئولان مساجد خواست تا شرایط را برای حضور اقشار مختلف مردم فراهم کنند.

حجت الاسلام عبادی همچنین با تاکید بر اهمیت پژوهش در پیشبرد اهداف جامعه افزود: در حکمرانی باید پژوهش محور بود و با تحقیق و پیدا کردن ضعف ها و قوت ها از آسیب های مختلف جلوگیری کرد و جلوی بحران را گرفت.



