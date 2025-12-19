پخش زنده
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت یزد با تأکید بر نقش برنامههای تربیتی «نوراه» گفت: این برنامه با ایجاد بسترهای آموزشی جذاب، پیوند نسل جدید را با ارزشهای دفاع مقدس استحکام میبخشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ «محمد حامد حرزاده»، در اولین گردهمایی دختران همراه یزد با اشاره به اینکه اردوهای راهیان نور جلا دهنده روح انسان هستند، اظهار داشت: این سفرها به مثابه دانشگاهی بزرگ و میدانی عملی برای خودسازی، عبرتآموزی و تقویت روحیه جهادی است.
وی افزود: نسل امروز باید با حضور در سرزمینهای نور و دیدار از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس، از نزدیک با رشادتها، ایثارها و عمق فداکاری شهدا و رزمندگان آشنا شود. این آشنایی مستقیم، بهترین پادزهر در برابر جنگ نرم و تحریفهای تاریخی دشمنان است.
سرهنگ حرزاده با تأکید بر نقش جوانان و به ویژه بانوان در ترویج فرهنگ مقاومت، خاطرنشان کرد: شما دختران این مرز و بوم، بهعنوان مادران و معماران فردای جامعه، با بهرهگیری از مشعل نورانی این سفرها، میتوانید چراغ راه نسل آینده باشید و ارزشهای اصیل انقلاب و دفاع مقدس را در وجود خانواده و جامعه زنده نگه دارید.
مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان یزد گفت: امیدواریم با گسترش و تقویت این حرکت معنوی، شاهد تربیت نسلهایی باشیم که با هوشیاری، ایمان و بصیرت کامل، از دستاوردهای انقلاب اسلامی پاسداری کنند و راه شهدا را در همه عرصهها تداوم بخشند.
وی همچنین پیرامون برنامههای ترویجی-تربیتی «نوراه» ابراز داشت: این برنامه با هدف سازماندهی و توانمندسازی هرچه بهتر جوانان و نوجوانان در عرصههای فرهنگی و معنوی مرتبط با دفاع مقدس، طراحی شده است.
سرهنگ حرزاده در این زمینه اضافه کرد: نوراه بهعنوان پل ارتباطی نسل جدید با آرمانهای شهیدان، تلاش میکند تا با ایجاد بسترهای آموزشی جذاب و عمیق، پیوند قلبی و فکری جوانان را با ارزشهای مقاومت و ایثار استحکام بخشد. این حرکت، مکمل اردوهای راهیان نور بوده و استمرار این فرهنگ را در زندگی روزمره نسل جوان دنبال میکند.
وی خاطرنشان کرد: حضور پرنشاط دختران و بانوان در چنین برنامههایی، نویدبخش آیندهای درخشان و جامعهای بالنده و آگاه خواهد بود که با تکیه بر معنویت و پشتوانه تاریخی دفاع مقدس، در برابر هر گونه انحراف و تهاجم فرهنگی ایستادگی خواهد کرد.