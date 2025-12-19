به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دستیار رئیس جمهور امروز در نخستین همایش ملی -پژوهش «کار مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان» در مشهد گفت: جوامع توسعه یافته پیشین و جوامع پس از جنگ مانند آلمان بعد از جنگ جهانی دوم، لهستان و ژاپن با نیروی انسانی ماهر توانستند به رشد و توسعه دست یابند.

ربیعی ادامه داد: استفاده از ظرفیت نیروی جوان و با مهارت و بهره وری بالا می‌تواند رشد فراگیر اقتصادی را بدنبال داشته باشد و رشد فراگیر توام با عدالت است.

وی خاطر نشان کرد: پیش‌نیاز توسعه نظام آموزشی خلاقیت محور است و در این مسیر باید از ایده‌های نو، رویداد‌های استارتاپی برای سرمایه گذاری و توسعه کشور حمایت کرد.



وی ادامه داد: هم اکنون ۴ و نیم میلیون دانشجوی در حال تحصیل و ۲۰ میلیون دانش آموخته از دانشگاه‌های مختلف کشور داریم که از این ظرفیت بزرگ می‌توان در مسیر بهره وری و توسعه و رشد کشور با برنامه ریزی درست استفاده کرد.

مشاور رئیس‌جمهور در ادامه سخنانش توجه به پژوهش و تحقیقات کاربردی را راهکار برون رفت از مشکلات و چالش‌های فعلی کشور دانست و تاکید کرد: پژوهش نیاز امروز ایران است و بدون آن مشکلاتی مانند آب و خاک و انرژی حل نمی‌شود.

وی گفت: رویداد‌های استارتاپی یک کار تیمی است و برای برون رفت از شرایط کنونی نیازمند تربیت آدم‌های ماهر، خلاقیت و نوآوری و گسترش پژوهش هستیم.

ربیعی عامل انسانی را عامل مهم در توسعه کشور‌ها دانست و افزود: مراکز علمی و کاربردی با آموزش‌های خلاق محور و مهارت محور نقش مهمی در توسعه و رشد کشور خواهند داشت.



وی ادامه داد: امروز ۲۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی لازم است و با توجه به تحریم‌ها و نبود پول با آدم‌های خلاق و بهره ور می‌توانیم تا حدودی این شرایط را بهبود ببخشیم.

به گفته وی، توسعه با نیروی انسانی آدم‌ها رخ می‌دهد و کشور‌هایی که آدم‌های آن از خارج آمدند فقط مدرن شده‌اند و توسعه نیافته‌اند و کشورمان ایران در این زمینه از پتانسیل بالایی برخوردار است.

ربیعی گفت: برای توسعه و رشد کشور باید مهارت‌های مختلف در محیط کسب و کار، زندگی اجتماعی و تحصیل آموزش داده شود و نهادینه گردد.

وی این مهارت‌ها را شامل مهارت ارتباطی، مهارت گوش دادن، همدلی، تفکر خلاق، مهارت حل تعارض، مدیریت تنش، تاب آوری، مهارت رهبری، انگیزه دادن، مدیریت ترس، مهارت یادگیری و مهارت تغییر برشمرد.

ربیعی خطاب به دانشجویان حاضر در این جلسه گفت: هیچگاه ناامید نشوید زیرا شما می‌توانید با سخت کوشی و تلاش، خلاقیت و امید مسیر توسعه کشور را هموار سازید.

به گفته وی، جامعه‌ای که امید در آن حاکم نباشد و همه مسایل در آن رفع تکلیفی نگریسته شود، به رشد نمی‌رسد.