ترکیب نمایشگاه شهابسنگهای تاریخی کاخ گلستان با آثار سنگ و گوهر فردوس، روایتی مشترک از تاریخ، طبیعت و هنر را به بازدیدکنندگان ارائه داد. این نمایشگاه در کاخ گلستان تا ۳۰ اذر میزبان علاقهمندان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایشگاه مشترک گوهر و سنگ شهرستان فردوس و کاخ گلستان تهران با عنوان «از گوهر خراسان تا یلدای گلستان» با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری شهرستان فردوس و ایجاد الگویی موفق برای حضور استانها در مجموعههای میراث جهانی شکل گرفت.
در این رویداد، ترکیب نمایشگاه شهابسنگهای تاریخی کاخ گلستان با آثار سنگ و گوهر فردوس، روایتی مشترک از تاریخ، طبیعت و هنر را به بازدیدکنندگان ارائه داد و تجربهای متفاوت برای مخاطبان رقم زد. همچنین فرصت مناسبی برای معرفی قابلیتهای سرمایهگذاری در حوزه صنایعدستی، بهویژه گوهرسنگ و توبافی فردوس فراهم شد.
این نمایشگاه بهعنوان سکوی پرتابی برای توسعه گردشگری، صنایعدستی و سرمایهگذاری در فردوس ارزیابی میشود و برگزاری آن در قلب تهران، پلی میان میراث جهانی و ظرفیتهای محلی شهرستان فردوس خواهد بود که به برندسازی فرهنگی این منطقه کمک شایانی میکند.