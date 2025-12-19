رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی از گسترش «نظام ارجاع سلامت و پزشک خانواده» در استان خبر داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی با تاکید بر اهمیت نظام ارجاع و پزشک خانواده این طرح را یکی از اولویت‌های اصلی وزارت بهداشت دانست.

دکتر محمدامین ولی زاد افزود: «نظام ارجاع» مدلی است که در آن مراقبت‌های سلامت از سطح اول (پزشک خانواده و مراکز بهداشتی) آغاز می‌شود و بیماران تنها با توصیه پزشک اولیه به سطوح تخصصی‌تر و بیمارستان‌ها ارجاع داده می‌شوند. این نظام هدفمند، دسترسی عادلانه‌تر به خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت مراقبت‌ها را دنبال می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این طرح به صورت پایلوت در شهرستان‌های خوی و نقده در حال اجراست و در صورت موافقت وزارت بهداشت، به سایر شهرستان‌های استان نیز تسری خواهد یافت.

گسترش طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، گامی اساسی در تحول سلامت و بهبود ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سطح استان محسوب می‌شود.