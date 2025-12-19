پخش زنده
بارش برف و باران و وقوع مه غلیظ جادههای خراسان رضوی را فرا گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی گفت: پس توقف ۱۲ ساعته بارش ها، اکنون بارش برف در جادههای شهرستانهای باخرز، تربت جام، فریمان و بزرگراه تربت حیدریه - باغچه و جادههای تایباد - خواف و گناباد - فردوس گزارش شده است.
یوسف بنی اسدی افزود: بارش باران نیز جادهها در شهرستانهای رشتخوار، مه ولات، گناباد، تربت حیدریه، خواف، کاشمر، بجستان و جاده تربت حیدریه - رشتخوار محدوده سه راهی جنگل را لغزنده کرده است.
وی گفت: مه غلیظ نیز دید افقی رانندگان را در جادههای کلات و باخرز و بزرگراههای مشهد - باغچه، چناران - مشهد، تربت حیدریه - باغچه و باغچه - نیشابور و جادههای مشهد - کلات، مشهد - شاندیز و گناباد - فردوس محدود کرده است.
براساس اعلام راهداری خراسان رضوی، وقوع کولاک برف، یخبندان و لغزندگی جادهها، تردد در جادههای خراسان رضوی را از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۳ جمعه با اختلال همراه میکندو رانندگان از سفرهای غیرضروری پرهیز و پیش از حرکت، آخرین وضعیت راهها را از سامانه ۱۴۱ دریافت کنند.
مطابق این گزارش تمرکز بارش برف در مشهد، سرخس، صالحآباد، فریمان، تربتجام، تایباد، خواف، تربتحیدریه و نیشابور پیش بینی شده است.