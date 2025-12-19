پخش زنده
مشترکان پرمصرف گاز هزینههای بالاتری پرداخت میکنند حتی کسانی که در پله سوم و چهارم هستند اگر مدیریت مصرف نداشته باشند باید گاز بهای بالاتری پرداخت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: هم اکنون میانگین دمایی حدود ۷ دهم درجه پایینتر از پارسال است و میزان مصرف گاز در بخش خانگی افزایش یافته است.
هوشنگ صیدالی پیش بینی کرد: تا پایان هفته در بخش خانگی و صنایع جزء حدود ۶۵۰ میلیون متر مکعب گاز مصرف شود.
او همچنین تاکید کرد: همه دستگاهها باید دمای آسایش ۲۰ درجه را رعایت کنند و چنانچه دستگاههای دولتی رعایت نکنند بار نخست اخطار و در صورت بی توجهی گاز آنها قطع میشود؛ بنابراین از همه مشترکان تقاضا داریم در مصرف گاز صرفه جویی لازم را داشته باشند.