به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: هم اکنون میانگین دمایی حدود ۷ دهم درجه پایین‌تر از پارسال است و میزان مصرف گاز در بخش خانگی افزایش یافته است.

هوشنگ صیدالی پیش بینی کرد: تا پایان هفته در بخش خانگی و صنایع جزء حدود ۶۵۰ میلیون متر مکعب گاز مصرف شود.

او همچنین تاکید کرد: همه دستگاه‌ها باید دمای آسایش ۲۰ درجه را رعایت کنند و چنانچه دستگاه‌های دولتی رعایت نکنند بار نخست اخطار و در صورت بی توجهی گاز آنها قطع می‌شود؛ بنابراین از همه مشترکان تقاضا داریم در مصرف گاز صرفه جویی لازم را داشته باشند.