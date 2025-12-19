معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خوزستان از رهاسازی و امدادرسانی به ۲۰ خانوار گرفتار در برف و کولاک محور اندیکا به استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیرعباس نجفی بیان کرد: تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر موفق به رهاسازی ۲۰ خودرو و امدادرسانی به تمامی اعضای خانوارهای گرفتار شدند و ۱۸ نفر از این افراد در پایگاه امداد و نجات تاراز اسکان موقت یافتند.

وی تاکید کرد: تیم‌های عملیاتی با رعایت کامل نکات ایمنی عملیات امداد رسانی و رهاسازی را انجام دادند و هلال احمر استان در آماده باش کامل برای امدادرسانی در محور اندیکا است.

طی چند روز اخیر نیز به ۳۵ نفر گرفتار در برف محور اندیکا امدادرسانی شدند.