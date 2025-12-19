رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چالدران از شناسایی و معرفی عامل تخلیه غیرمجاز پسماند و نخاله ساختمانی در بستر رودخانه و مسیل‌های این شهرستان به مراجع قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چالدران از شناسایی و معرفی عامل تخلیه غیرمجاز پسماند و نخاله ساختمانی در بستر رودخانه و مسیل‌های این شهرستان به مراجع قضایی خبر داد.

حجت آذریار اظهار کرد: با همکاری دوستداران محیط زیست و پس از بررسی مستندات دریافتی، یک دستگاه خودروی نیسان که اقدام به تخلیه غیرمجاز پسماند و نخاله ساختمانی در محدوده رودخانه و مسیل‌های حوزه روستایی شهرستان چالدران کرده بود، شناسایی شد.

وی افزود: پس از تکمیل مدارک و مستندات، پلاک خودروی متخلف به همراه مستندات مربوطه جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چالدران با قدردانی از مشارکت شهروندان و دوستداران محیط زیست در ارسال تصاویر و گزارش تخلفات تصریح کرد: با هرگونه تخلیه نخاله ساختمانی یا پسماند در مکان‌های غیرمجاز که منجر به آلودگی محیط زیست شود، برابر ضوابط و قوانین مدیریت پسماند برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.