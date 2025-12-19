پلیس راه استان از اعمال محدودیت و ممنوعیت تردد مقطعی برای خودروهای سنگین در محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی به دلیل بارش برف و باران خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،رئیس پلیس راه استان با بیان اینکه تمامی محورهای مواصلاتی استان بارش برف و باران گزارش شده و جاده ها لغزنده است گفت: محدودیت و ممنوعیت تردد مقطعی برای خودروهای سنگین ، تریلر و کامیون تک محور تا پایان فعالیت سامانه بارشی ( یکشنبه هفته پیش رو)اعمال شده و از تردد این خودروها به دلیل بارش برف و باران جلوگیری می شود.

سرهنگ کاظمی افزود: خودروهای سنگین تک محور در صورت حرکت نکردن از تردد در محورهای خراسان جنوبی خودداری کنند و تریلر و کامیونهای تک محوری که از مقصد خود حرکت کرده و در جاده ها تردد می کنند در استراحتگاهها و یا کمربندی نزدیک شهر توقف کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در گردنه سرچاه محور اسدیه _ بیرجند به سمت گوگچین با توجه به بارش برف خوبی که آمده ، برف روبی انجام شده است، گفت: محور اسدیه به سربیشه در گردنه درمیان، برف روبی انجام شده و در مسیر فرعی قاین_ کرغند _ سرایان در گردنه خبیثی به دلیل بارش برف دقایقی اختلال در تردد ایجاد شده بود که عوامل پلیس راه و راهداری به این منطقه اعزام شدند و در گردنه خونیک مسیر بیرجند _ قاین هم بارش برف گزارش شده است.

رئیس پلیس راه استان از رانندگان خواست از سفرهای غیر ضرور دراین ایام خودداری کرده و در صورت الزام به سفر، تجهیزات زمستانه همچون زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و ضمن رانندگی سرعت مطمئنه را نیز رعایت کنند.