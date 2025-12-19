پخش زنده
امروز: -
نشست تجلیل از جایگاه مولوی و اقبال لاهوری در حوزه عرفان اسلامی و ادبیات فارسی در ابیجان، پایتخت اقتصادی و بزرگترین شهر ساحل عاج، برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان، در این نشست سفرا و دیپلماتهای مقیم از کشورهای مختلف شرکت کردند و به گفتوگو و تبادل نظر درباره جایگاه مولانا و اقبال در حوزه اندیشه انسانی و اسلامی در مقیاس جهانی پرداختند.
غلامرضا میگونی سفیر ایران در ساحل عاج که سخنران اصلی این نشست بود، با مرور زندگی و آثار این دو شاعر و عارف فارسی زبان، گفت: مهمترین اثر مولانا مثنوی معنوی است که از بزرگترین آثار عرفانی جهان به شمار میرود. این اثر، اوج توانایی زبان فارسی در بیان مفاهیم عمیق عرفانی، فلسفی و اخلاقی است.
وی افزود: اقبال نیز در یکی از اشعار خود در توصیه به فرزندش، از او میخواهد که مولانا را به عنوان همراه و راهنمای مسیر زندگی خود برگزیند.
سفیر ایران در پایان سخنانش تصریح کرد: مولانا جلال الدین بلخی و محمد اقبال لاهوری، هر یک در عصر خود، با تکیه بر زبان فارسی، پیامهایی جهانی درباره عشق، ایمان، آزادی و مسئولیت انسانی ارائه کردند. میراث فکری و ادبی این دو چهره بزرگ همچنان زنده است و میتواند راهنمایی ارزشمند برای انسان امروز باشد.