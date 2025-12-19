به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی ایران (مرحله نخست انتخابی تیم ملی) یادبود زنده یاد لقمان رضایی، مربی فقید شهرستان ایذه و استان خوزستان روز‌های ۲۵ تا ۲۸ آذرماه در شهر اهواز استان خوزستان برگزار شد و در پایان تیم میزبان به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.

رده بندی انفرادی و تیمی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

تیمی: ۱- خوزستان ۱۳۸ امتیاز ۲- قم ۱۰۱ امتیاز ۳- فارس ۹۵ امتیاز ۴- تهران ۹۲ امتیاز ۵- مازندران ۹۰ امتیاز ۶- توابع تهران ۷۸ امتیاز ۷- کردستان ۳۶ امتیاز ۸- اصفهان ۳۴ امتیاز ۹- کرمانشاه ۲۷ امتیاز ۱۰- گیلان ۲۵ امتیاز

انفرادی:

۵۵ کیلوگرم: ۱- محمد حسینوند پناهی (خوزستان) ۲- محمدرضا توکلیان (سهمیه) ۳- کیانوش شمشیری (تهران) و مهدی کمالی (فارس) ۵- حسین قادری (قم) ۶- محمد نظری (توابع تهران) ۷- حسین بیژنی (کهگیلویه و بویراحمد) ۸- سید امیرحسین نجات پور (سهمیه) ۹- بهروز حسن زاده (سهمیه) ۱۰- محمدصالح سادین (گلستان)

۶۰ کیلوگرم: ۱- پویا ناصرپور (خوزستان) ۲- محمد عشیری (خوزستان) ۳- میلاد رضانژاد (سهمیه) و امیررضا ده بزرگی (فارس) ۵- محمدمهدی جواهری (قم) ۶- مهدی جوکار (گیلان) ۷- علی حق نجات علیائی (سهمیه) ۸- سید سامانی موسوی (سهمیه) ۹- نیما بینا (کرمان) ۱۰- سروش خواجه امیری (اصفهان)

۶۳ کیلوگرم: ۱- میثم دلخانی (فارس) ۲- رضا بهمنی (سهمیه) ۳- علی حاجی وند (توابع تهران) و عرفان جرکنی (تهران) ۵- محمد جانقلی (قم) و علیرضا قناعتی (اصفهان) ۷- رضا قیطاسی (خوزستان) ۸- کوروش بیرم آبادی (خراسان رضوی) ۹- مهدی محسن نژاد (خوزستان) ۱۰- محمد مهرابی (البرز)

۶۷ کیلوگرم: ۱- محمد کمالی (فارس) ۲- محمد اسکندری (اصفهان) ۳- آرمین محب ثابت (تهران) و مصطفی رضایی ۵- حسین عباسی (سهمیه) و علی چوبک زن (سهمیه) ۷- حمیدرضا کرمی (لرستان) ۸- رضا مردی (قم) ۹- حسین اسدی (خوزستان) ۱۰- مرتضی صالحی (سهمیه)

۷۲ کیلوگرم: ۱- محمدجواد رضایی (قم) ۲- امید بهمنی (سهمیه) ۳- حجت رضایی (خوزستان) و کیا رستمی (کردستان) ۵- فرید سیرتی مقدم (گیلان) و امیررضا عالی وند (سهمیه) ۷- امیررضا عالی وند (سهمیه) ۸- ابوالفضل امین شرعی (سهمیه) ۸- امیرمهدی رستمی (بوشهر) ۹- حسین جامی کردلر (سهمیه) ۱۰- حسین اسفندیاری (سهمیه)

۷۷ کیلوگرم: ۱- علی اسکو (مازندران) ۲- امیرمهدی سعیدی نوا (قم) ۳- محمد ناقوسی (خوزستان) و علی اصغر سام دلیری (مازندران) ۵- عارف حبیب اللهی (توابع تهران) و امین کاویانی نژاد (خوزستان) ۷- محمدرضا کارگر (چهارمحال و بختیاری) ۸- ماردین سلطانی دره (کردستان) ۹- حسین حاجی وند (سهمیه) ۱۰- اشکان سعادتی فرد (تهران)

۸۲ کیلوگرم: ۱- محمدامین حسینی (خوزستان) ۲- محمد ارجمند (سهمیه) ۳- مهدی مرادالیاسی (سهمیه) و محمدرضا مختاری (فارس) ۵- آرشام ملکی (مازندران) و ابوالفضل رسولی (قم) ۷- مهدی مرادی (سهمیه) ۸- رامتین ضرونی (سهمیه) ۹- رضا آذرشب (توابع تهران) ۱۰- مسعود کاووسی (سهمیه)

۸۷ کیلوگرم: ۱- بهروز هدایت (کرمانشاه) ۲- محمدحسین استاد محمد معمار (توابع تهران) ۳- رسول گرمسیری (خوزستان) و جمال اسماعیلی (تهران) ۵- پویا گراوند (سهمیه) و امیرحسین نعمت زاده (قم) ۷- آرشام بهرام زاده (البرز) ۸- سید محمد چوبچیان (گیلان) ۹- ابوالفضل سپهوند (لرستان) ۱۰- علی کبیری (اصفهان)

۹۷ کیلوگرم: ۱- ناصر علیزاده (مازندران) ۲- امیررضا مرادیان (توابع تهران) ۳- توحید محبی (سهمیه) و حمیدرضا بادکان (تهران) ۵- حسن آریانژاد (سهمیه) و امیررضا اکبری (سهمیه) ۷- عرفان ملازاده (سهمیه) ۸- وحید دادخواه (خراسان رضوی) ۹- غلامرضا غلامی (مرکزی) ۱۰- مرتضی مرادی (کرمانشاه)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- مرتضی الغوثی (مازندران) ۲- محمدسروش رنجبر (همدان) ۳- بهنام مهدی زاده (تهران) و آرمان طهماسبی (کردستان) ۵- علی کریمی (سهمیه) و ابوالفضل حاجی وندی (سهمیه) ۷- فردین مقصودی (کیش) ۸- پارسا نظری (خوزستان) ۹- محمدجواد احمری (مرکزی) ۱۰- محمد حاتمی (کهگیلویه و بویراحمد)