سرپرست اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان از آغاز فرآیند تدوین سند راهبردی توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت برای تمامی شهرستان‌های استان با رویکرد توسعه پایدار، تحلیل داده‌محور و مشارکت نهادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش در نشست تدوین سند توسعه صمت خوزستان بیان کرد: فرآیند تدوین برنامه راهبردی توسعه شهرستان‌های استان خوزستان با هدف ارتقای نظام تصمیم‌سازی و افزایش اثربخشی سیاست‌گذاری در حوزه صنعت، معدن و تجارت در دستور کار این اداره‌کل قرار گرفته است.

وی افزود: اسناد راهبردی در حال تدوین مبتنی بر تحلیل‌های سیستمی، ارزیابی ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان‌ها، شاخص‌های مزیت نسبی و شناسایی شکاف‌های توسعه‌ای تهیه می‌شود تا بستر برنامه‌ریزی دقیق، هدفمند و متوازن در استان فراهم شود.

سرپرست اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان هماهنگی و تعامل ساختاری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه را از محور‌های اساسی این فرآیند برشمرد و تصریح کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس، ضمن تقویت انسجام سیاستی، نقش موثری در رفع موانع تولید، تکمیل زنجیره ارزش صنایع، توسعه فعالیت‌های معدنی و گسترش تولیدات صادرات‌محور ایفا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه خروجی این فرآیند به‌صورت مجزا برای هر شهرستان تدوین می‌شود گفت: نتیجه نهایی در قالب بسته‌ای جامع شامل چشم‌انداز، اهداف راهبردی، برنامه‌های اجرایی، اولویت‌های سرمایه‌گذاری و شاخص‌های ارزیابی عملکرد ارایه خواهد شد.

وی تاکید کرد: اسناد راهبردی توسعه شهرستان‌ها پس از نهایی‌سازی، مبنای تعاملات تخصصی با نمایندگان مجلس و چارچوب اصلی برنامه‌ریزی توسعه صنعتی، معدنی و تجاری استان خوزستان قرار خواهد گرفت.